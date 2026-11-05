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Gevel aan Fazantstraat in Oosterhout krijgt nieuwe kleur

De gevelbeplating van een pand aan de Fazantstraat 23 in Oosterhout krijgt een nieuwe kleur. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De toestemming is op 23 oktober 2026 verzonden. Met de vergunningsaanvraag wordt de uitstraling van het gebouw aangepast door een verandering in de kleur van de beplating. Het pand bevindt zich op het adres Fazantstraat 23 in Oosterhout.

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