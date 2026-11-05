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Verkeersmaatregelen bij wandeltocht in Woensdrecht

Op 19 december wordt het Col. Whitakerplein in Woensdrecht tijdelijk afgesloten vanwege de wandeltocht 'Van Woensdrecht naar Bethlehem'.

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De afsluiting geldt van vijf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Tijdens deze uren worden verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. De exacte details over de maatregelen zijn te vinden op de website van de gemeente Woensdrecht.

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