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Verkeersmaatregelen bij ijsbaan Hoogerheide komende weken
Vanaf 16 november worden er verkeersmaatregelen genomen bij 't Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide. De maatregelen gelden tot 8 januari 2027.
De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn nodig vanwege activiteiten bij de ijsbaan op het plein. Meer informatie over de exacte afsluitingen en omleidingen kun je vinden op de website van de gemeente Woensdrecht.
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