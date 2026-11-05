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Verkeersmaatregelen bij ijsbaan Hoogerheide komende weken

Vanaf 16 november worden er verkeersmaatregelen genomen bij 't Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide. De maatregelen gelden tot 8 januari 2027.

Gevonden voor jou

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn nodig vanwege activiteiten bij de ijsbaan op het plein. Meer informatie over de exacte afsluitingen en omleidingen kun je vinden op de website van de gemeente Woensdrecht.

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