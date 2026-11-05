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Dakopbouw gepland in Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Jacob Marisstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 3 november 2026 verzonden. Het gaat om een uitbreiding van een woning aan de Jacob Marisstraat 5, waarbij een extra verdieping wordt toegevoegd. De dakopbouw zal zorgen voor meer woonruimte op het bestaande pand.

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