Omgevingsvergunning voor aanpassing kozijnen in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van twee kozijnen in de voorgevel van een pand aan de Veerdonk.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit waarbij de kozijnen worden veranderd. Een omgevingsvergunning is nodig om wijzigingen aan een gebouw officieel te mogen uitvoeren. De gemeente publiceert dit om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.