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Horecabedrijf Joe & The Juice mag zich vestigen in Eindhoven
Joe & The Juice heeft toestemming gekregen voor een horecavestiging aan de Piazza in Eindhoven. Het besluit is op 3 november genomen en geldt voor onbepaalde tijd.
Het gaat om een exploitatievergunning voor het horecabedrijf aan Piazza 1 in het centrum van Eindhoven. Deze vergunning is nodig om een horecazaak te mogen openen en exploiteren. Het besluit is door de gemeente verzonden op 3 november.
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