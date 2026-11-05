Horecabedrijf Joe & The Juice mag zich vestigen in Eindhoven

Joe & The Juice heeft toestemming gekregen voor een horecavestiging aan de Piazza in Eindhoven. Het besluit is op 3 november genomen en geldt voor onbepaalde tijd.

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Het gaat om een exploitatievergunning voor het horecabedrijf aan Piazza 1 in het centrum van Eindhoven. Deze vergunning is nodig om een horecazaak te mogen openen en exploiteren. Het besluit is door de gemeente verzonden op 3 november.