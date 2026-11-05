Advertentie
Verbouwing achterzijde woonhuis in Eindhoven goedgekeurd
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Generaal de Gaullelaan.
Het gaat om aanpassingen aan de achterzijde van de woning. De vergunning betreft zowel bouwtechnische aspecten als ruimtelijke onderdelen. Het besluit is op 2 november verzonden. Digitale inzage van het besluit is mogelijk op het Stadhuisplein en via de website van de gemeente Eindhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie