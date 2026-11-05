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Verbouwing achterzijde woonhuis in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Generaal de Gaullelaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om aanpassingen aan de achterzijde van de woning. De vergunning betreft zowel bouwtechnische aspecten als ruimtelijke onderdelen. Het besluit is op 2 november verzonden. Digitale inzage van het besluit is mogelijk op het Stadhuisplein en via de website van de gemeente Eindhoven.

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