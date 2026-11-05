Vergunning voor container, steiger en bouwlift in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dichte container, een steiger en een bouwlift aan de Gestelsestraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Het gaat om het gebruik van de openbare ruimte op het adres Gestelsestraat 29A. De vergunning is op 3 november 2026 verleend door de gemeente. Dit soort aanvragen is nodig om tijdelijk materiaal of constructies op openbare grond te plaatsen.