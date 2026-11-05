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Dode boom aan Heksenkruidlaan in Eindhoven mag worden gekapt
De gemeente Eindhoven heeft besloten dat een dode boom aan de Heksenkruidlaan mag worden gekapt. Het besluit is op 3 november 2026 verzonden.
De boom staat op nummer 46 aan de Heksenkruidlaan in Eindhoven. Het besluit is genomen omdat de boom dood is en daarmee mogelijk een risico vormt. Digitale inzage van het besluit is beschikbaar op het Inwonersplein van het Stadhuis en de website van de gemeente Eindhoven.
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