Sinterklaas komt naar Goirle en Riel

Sinterklaas en zijn Pieten maken op zondag 15 november hun intocht in Riel en Goirle. In Riel start het feest om elf uur ’s ochtends, gevolgd door Goirle in de middag.

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De intocht van Sinterklaas begint in Riel om elf uur bij de Spoorweide. De route loopt langs verschillende straten, waaronder de Veertels, Brabantlaan en Kerkstraat. Rond twaalf uur eindigt de tocht op het Dorpsplein bij de Leybron.

Burgemeester Mark van Stappershoef en jeugdburgemeester Luc van Laerhoven heten Sinterklaas daar welkom. Ook kinderen uit Riel zijn aanwezig bij de ontvangst.

Intocht in Goirle

In Goirle start de intocht om half twee ’s middags vanaf de Bergstraat. Sint en zijn Pieten trekken via onder andere de Dorpsstraat en Tilburgseweg naar het Kloosterplein.

Tussen half drie en drie uur arriveert Sinterklaas op het Kloosterplein. Hier wordt hij ontvangen door de burgemeester, de jeugdburgemeester en het publiek.