Robots ontdekken in bibliotheek Heeze tijdens Mediawijsheid-week

Vrijdagmiddag kunnen bezoekers in Heeze robots ontdekken tijdens de Week van de Mediawijsheid. De bibliotheek organiseert een gratis activiteit waarbij je leert hoe technologie werkt. Aanmelden is verplicht.

Gevonden voor jou

De Week van de Mediawijsheid staat in het teken van bewust en kritisch omgaan met media en technologie. Bibliotheek Dommeldal doet mee met een activiteit waarbij robots centraal staan. Bezoekers krijgen de kans om spelenderwijs te leren hoe technologie werkt en hoe je er zelf invloed op kunt uitoefenen.

In Heeze kunnen deelnemers vrijdagmiddag van half vier tot half vijf verschillende soorten robots bekijken en ermee aan de slag gaan. Er zijn robots die dansen, geluid maken en zelfs programmeerbaar zijn. Het doel is om mensen op een interactieve manier meer inzicht te geven in de mogelijkheden van technologie.

Gratis, maar aanmelden verplicht

De activiteit in de bibliotheek is gratis, maar aanmelden is verplicht. Via de website van Bibliotheek Dommeldal kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. De organisatie benadrukt dat de activiteit geschikt is voor alle leeftijden.

De Week van de Mediawijsheid is een landelijk initiatief dat mensen stimuleert om bewuster met technologie en media om te gaan.