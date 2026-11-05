Cor van der Heijden eerste ereburger van Maashorst

Cor van der Heijden is benoemd tot ereburger van de gemeente Maashorst. Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Hans van der Pas vanwege zijn langdurige verdiensten voor de samenleving. Het is de hoogste gemeentelijke eer en de eerste keer dat deze in Maashorst wordt toegekend.

Gevonden voor jou

Cor van der Heijden heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeenschap in Maashorst. Hij werd onder meer geprezen voor zijn ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Van der Heijden is de oprichter van CSU Total Care, een schoonmaakbedrijf dat begon in Uden en inmiddels meer dan 30.000 medewerkers telt.

Naast zijn zakelijke activiteiten heeft Van der Heijden een belangrijke bijdrage geleverd aan culturele en sociale initiatieven in de regio. Zo was hij betrokken bij Theater Markant en Museum Krona in Uden. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor het Udense carnaval en andere lokale tradities die de gemeenschapszin versterken.

Maatschappelijke steun

Van der Heijden gelooft dat samenwerking tussen ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties essentieel is voor een sterke samenleving. Samen met zijn inmiddels overleden echtgenote Catharina van der Heijden-Van de Ven ondersteunde hij tal van initiatieven via de Catharina Foundation. Deze stichting richt zich op projecten die bijdragen aan een vitalere en meer betrokken gemeenschap.

Het gemeentebestuur benadrukt dat de betekenis van Van der Heijden verder gaat dan zijn zakelijke succes. Zijn inzet heeft de leefbaarheid en sociale samenhang in Maashorst versterkt. Het Ereburgerschap wordt alleen toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.