Navigatie overslaan
Ontdek

Parkeerplaats voor opladen elektrische auto's in Bosschenhoofd

De gemeente Halderberge heeft besloten een parkeerplaats aan de Berkenlaan in Bosschenhoofd exclusief aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Gevonden voor jou

Bij de betreffende parkeerplaats komt een oplaadpaal en wordt een verkeersbord geplaatst met daarop de tekst 'alleen opladen elektrische voertuigen'. Dit besluit is genomen omdat er in de directe omgeving geen alternatieve laadmogelijkheden beschikbaar zijn. Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan een schonere lucht, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Halderberge

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.