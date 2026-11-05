Parkeerplaats voor opladen elektrische auto's in Bosschenhoofd

De gemeente Halderberge heeft besloten een parkeerplaats aan de Berkenlaan in Bosschenhoofd exclusief aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Bij de betreffende parkeerplaats komt een oplaadpaal en wordt een verkeersbord geplaatst met daarop de tekst 'alleen opladen elektrische voertuigen'. Dit besluit is genomen omdat er in de directe omgeving geen alternatieve laadmogelijkheden beschikbaar zijn. Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan een schonere lucht, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.