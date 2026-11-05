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Oliebollenstand bij winkelcentrum Oosterhof in Boxtel eind december

Bij winkelcentrum Oosterhof in Boxtel komen op 30 en 31 december oliebollen te koop. De gemeente heeft hiervoor een tijdelijke vergunning verleend.

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De standplaats wordt geregeld via een vergunning op basis van de Algemene plaatselijke verordening. Het gaat om een verkoopplek vlak bij het winkelcentrum. Bezoekers kunnen hier twee dagen lang terecht voor verse oliebollen.

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