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Standplaatsvergunningen verleend voor Parelplein in Rijswijk

Op het Parelplein in Rijswijk zijn vergunningen verleend voor vaste standplaatsen. De verkoop van poelierswaren mag hier de komende vijftien jaar plaatsvinden op vrijdag en zaterdag.

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De vergunningen maken het mogelijk dat er elke vrijdag van twaalf uur tot zeven uur ’s avonds en op zaterdag van elf uur tot zeven uur ’s avonds poelierswaren verkocht mogen worden op het Parelplein in Rijswijk. De vergunningen zijn op 30 oktober verzonden en gelden voor vijftien jaar.

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