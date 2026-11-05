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Vestingstadrun in Sleeuwijk krijgt evenementenvergunning

De Vestingstadrun in Sleeuwijk heeft een vergunning gekregen voor zaterdag 7 november. Het hardloopevenement vindt plaats van één uur tot zes uur ’s middags op het atletiekpark van Altena Road Runners.

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De vergunning is verleend door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Altena. Het evenement wordt georganiseerd door Altena Road Runners en is bedoeld voor hardlopers en sportliefhebbers uit de omgeving. De officiële goedkeuring is op 28 oktober verzonden.

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