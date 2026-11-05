Griezelfeest ‘Master of Puppets’ in Drongelen krijgt vergunning

Het Griezelfeest ‘Master of Puppets’ in Drongelen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november in dorpshuis ‘De Oude School’.

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Op vrijdag begint het evenement om half zeven ’s avonds en duurt het tot half negen. Zaterdag start het feest om zeven uur ’s avonds en eindigt om half twaalf. Het griezelfeest wordt georganiseerd in Drongelen en is bedoeld voor liefhebbers van spannende activiteiten rondom het thema griezelen.