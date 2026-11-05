Werkendam Noord krijgt uitgebreid omgevingsprogramma

De gemeente Altena heeft een omgevingsprogramma vastgesteld voor Werkendam Noord. Dit gebied krijgt ruimte voor woningbouw, een bedrijventerrein en een nieuwe rondweg. Het programma vertaalt de eerder vastgestelde visie naar concrete beleidsmaatregelen en vormt de basis voor verdere ontwikkeling.

Gevonden voor jou

Werkendam Noord ligt aan de noordzijde van de kern Werkendam, tussen de A27, de Sleeuwijksedijk en het open polderlandschap. Het gebied heeft een belangrijke woon-, werk- en voorzieningenfunctie binnen de regio. De ontwikkeling richt zich op drie hoofdopgaven: wonen, werken en bereikbaarheid. Het programma voorziet in de bouw van ongeveer 750 woningen, een bedrijventerrein van 20 hectare netto en een nieuwe rondweg om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij de plannen is rekening gehouden met waterberging, landschappelijke structuren en milieukwaliteit. De gemeente streeft naar duurzame en klimaatadaptieve ontwikkeling met behoud van groenstructuren. Het omgevingsprogramma heeft een richtinggevend karakter en dient als basis voor verdere uitwerkingen van de plannen tot 2036.