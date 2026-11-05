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Helmond: twee woningen worden omgebouwd tot negen appartementen

In Helmond zijn plannen goedgekeurd om twee woningen aan de Hoofdstraat te transformeren tot negen appartementen. Het besluit is vorige week verzonden.

Gevonden voor jou

De woningen aan Hoofdstraat 130 en 130A tot en met H worden verbouwd tot meerdere appartementen. De vergunning hiervoor is op vrijdag 29 oktober 2026 verstuurd door de gemeente.

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