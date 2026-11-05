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Vergunning verleend voor bouw loods in Megen

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor de bouw van een loods aan de Onderweg 2 in Megen. De vergunning is op 3 november verstuurd.

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De nieuwe loods zal worden gebouwd in Megen, een plaats in de gemeente Oss. De vergunning is noodzakelijk om de bouwplannen officieel goedgekeurd te krijgen. Bewoners en andere betrokkenen kunnen de bijbehorende stukken op afspraak inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.

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