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Mantelzorgwoning mogelijk aan Forsythialaan in Oss

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor een mantelzorgwoning aan de Forsythialaan. Het plan wijkt af van het omgevingsplan en is op 3 november goedgekeurd.

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De vergunning maakt het mogelijk om een mantelzorgwoning te realiseren op het adres Forsythialaan 4. Omdat het plan afwijkt van het omgevingsplan, is hiervoor een speciale toestemming gegeven door het college van burgemeester en wethouders.

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