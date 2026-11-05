Beschoeiingen Vestingwal Geertruidenberg worden vervangen

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het vervangen van beschoeiingen van de Vestingwal. Het besluit is genomen op 3 november.

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De werkzaamheden hebben betrekking op bouwactiviteiten, het uitvoeren van een werk of werkzaamheid en het aanpassen van onderdelen van een rijksmonument. De beschoeiingen zorgen voor bescherming van de waterkant en stabiliteit van de grond.