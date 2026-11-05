Navigatie overslaan
Ontdek

Winkel in Geertruidenberg wordt verbouwd tot woonhuis

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een winkel aan het Plantsoen 1 naar een woonhuis. Het besluit is genomen op 3 november 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om de herbestemming van het pand, dat momenteel een winkel is, naar een woonhuis. Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende documenten op verzoek inzien bij de gemeente Geertruidenberg.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.