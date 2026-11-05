Winkel in Geertruidenberg wordt verbouwd tot woonhuis

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een winkel aan het Plantsoen 1 naar een woonhuis. Het besluit is genomen op 3 november 2026.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om de herbestemming van het pand, dat momenteel een winkel is, naar een woonhuis. Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende documenten op verzoek inzien bij de gemeente Geertruidenberg.