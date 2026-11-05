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Sluitingsuur MFA De Schakel Hooge Mierde verruimd
Het sluitingsuur van MFA De Schakel in Hooge Mierde is verruimd in de nacht van 30 op 31 januari 2027. De gemeente Reusel-De Mierden heeft hiervoor op 3 november een vergunning verleend.
De verruiming betekent dat MFA De Schakel langer open mag blijven tijdens deze nacht. Het pand is gevestigd aan De Stad in Hooge Mierde en wordt gebruikt voor verschillende activiteiten en bijeenkomsten. De gemeente stelt dat de vergunning mogelijk invloed kan hebben op de directe omgeving.
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