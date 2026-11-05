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Halve marathon Veghel krijgt vergunning voor 30 mei 2027

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de halve marathon Veghel. Het sportevenement vindt plaats op 30 mei 2027 bij het Prins Willem Alexander Sportpark.

Gevonden voor jou

De halve marathon in Veghel is een sportevenement waarbij hardlopers op 30 mei 2027 hun krachten kunnen meten. Het evenement wordt georganiseerd bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel.

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