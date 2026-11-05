Rioolwerkzaamheden Spoorlaan in Deurne zorgen voor afsluitingen

De Spoorlaan in Deurne gaat op zaterdag 14 november en maandag 16 en dinsdag 17 november tijdelijk dicht vanwege rioolwerkzaamheden. De straat wordt deels of volledig afgesloten, afhankelijk van de dag. Verkeer wordt omgeleid en bewoners zijn geïnformeerd.

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Op zaterdag 14 november is de Spoorlaan volledig afgesloten ter hoogte van huisnummers 15a en 17. Andere woningen aan de Spoorlaan blijven bereikbaar. Verkeer wordt via borden langs een omleidingsroute geleid.

Verkeersmaatregelen

Op maandag 16 en dinsdag 17 november geldt eenrichtingsverkeer op de Spoorlaan. Automobilisten kunnen vanaf de Stationsstraat richting het NS-station rijden. Verkeer in de andere richting is niet mogelijk.

Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder door de werkzaamheden. De bushalte bij het NS-station voor lijn 80 naar Venray vervalt op zaterdag 14 november. Reizigers wordt aangeraden de actuele reisinformatie van Arriva te raadplegen.

Bewoners van de Spoorlaan zijn vooraf geïnformeerd over de afsluitingen en verkeersmaatregelen via een brief.