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Dakkapel mag geplaatst worden in Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Dokter Tombrocklaan in Berkel-Enschot.

Gevonden voor jou

De vergunning is aangevraagd op 10 september en inmiddels verleend. Het gaat om een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwplannen die invloed kunnen hebben op de directe omgeving.

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