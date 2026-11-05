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Dakkapel mag geplaatst worden in Berkel-Enschot
De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Dokter Tombrocklaan in Berkel-Enschot.
De vergunning is aangevraagd op 10 september en inmiddels verleend. Het gaat om een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwplannen die invloed kunnen hebben op de directe omgeving.
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