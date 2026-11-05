Sanering Atelierstraat Tilburg goedgekeurd, beperkingen van kracht

De bodemsanering op Atelierstraat 140 in Tilburg is goedgekeurd. Er gelden gebruiksbeperkingen voor deze locatie.

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De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de sanering beoordeeld en ingestemd met de uitgevoerde werkzaamheden. Het college van de gemeente Tilburg heeft via een beschikking vastgesteld dat er op deze locatie gebruiksbeperkingen gelden. Deze beperkingen hebben invloed op wat er met de grond mag gebeuren.