Carnavalsfeest krijgt groen licht in Geldrop

Er is toestemming gegeven voor een Carnavalsfeest op 29 januari 2026 aan de Parallelweg 10a in Geldrop. Het besluit is op 26 oktober 2026 verzonden.

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Het Carnavalsfeest zal plaatsvinden aan de Parallelweg 10a in Geldrop. De gemeente heeft een vergunning verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Dit betekent dat de organisatie officieel toestemming heeft om het evenement te houden op de aangegeven datum.