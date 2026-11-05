Navigatie overslaan
Ontdek

Kerstbomenverkoop toegestaan in Geldrop

Er is toestemming gegeven voor een standplaats aan de Beneden Beekloop in Geldrop waar van 28 november tot en met 13 december 2026 kerstbomen verkocht mogen worden.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 22 oktober verleend en maakt het mogelijk om in Geldrop tijdelijk kerstbomen te verkopen. Het gaat om een standplaats aan de Beneden Beekloop, die gedurende deze periode beschikbaar is voor de verkoop.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.