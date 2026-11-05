Kerstbomenverkoop toegestaan in Geldrop

Er is toestemming gegeven voor een standplaats aan de Beneden Beekloop in Geldrop waar van 28 november tot en met 13 december 2026 kerstbomen verkocht mogen worden.

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De vergunning is op 22 oktober verleend en maakt het mogelijk om in Geldrop tijdelijk kerstbomen te verkopen. Het gaat om een standplaats aan de Beneden Beekloop, die gedurende deze periode beschikbaar is voor de verkoop.