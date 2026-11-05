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Brandweerwagens te zien op Heuvel in Geldrop komende zaterdag
Op zaterdag 7 november worden brandweerwagens geplaatst op de Heuvel in Geldrop. Het gaat om een activiteit waarvoor de gemeente eerder toestemming heeft gegeven.
De brandweerwagens zullen zichtbaar zijn op de Heuvel, een centrale locatie in Geldrop. De vergunning voor deze tijdelijke plaatsing is op 23 oktober verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo.
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