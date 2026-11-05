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Brandweerwagens te zien op Heuvel in Geldrop komende zaterdag

Op zaterdag 7 november worden brandweerwagens geplaatst op de Heuvel in Geldrop. Het gaat om een activiteit waarvoor de gemeente eerder toestemming heeft gegeven.

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De brandweerwagens zullen zichtbaar zijn op de Heuvel, een centrale locatie in Geldrop. De vergunning voor deze tijdelijke plaatsing is op 23 oktober verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo.

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