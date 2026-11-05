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Nieuwe ondergrondse containers bij Hagelkruis in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft besloten om ondergrondse containers te plaatsen tegenover Hagelkruis 2. Het gaat om containers voor huishoudelijk restafval en oud papier en karton.
De nieuwe containers komen in een groenstrook, wat zorgt voor een overzichtelijke inzameling en een netter straatbeeld. De locatie is volgens de gemeente geschikt omdat er geen verkeers- of geluidsbelemmeringen zijn. Ondergrondse containers nemen weinig ruimte in en zijn hygiënisch, wat bijdraagt aan een efficiënte afvalinzameling.
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