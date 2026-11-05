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Vergunning voor 47 woningen in Deurne verleend
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van 47 rijwoningen. Het gaat om fase 1 van het project De Grote Bottel.
De woningen worden gebouwd op de locatie De Grote Bottel. De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit, waarbij technische aspecten zijn beoordeeld. Het besluit is genomen op 3 november 2026.
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