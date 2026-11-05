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Vergunning verleend voor gevelwijziging aan Dunantweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van de galerijgevel aan de Dunantweg.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een technische bouwactiviteit op de locatie Dunantweg 18 tot en met 30d. Het besluit werd op 3 november 2026 genomen, en alle bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. De wijziging aan de gevel is bedoeld om de uitstraling van de gebouwen te verbeteren.

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