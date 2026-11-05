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Ontdek

Concept Re-integratieverordening Nuenen 2027 ter inzage

Het college van Nuenen heeft besloten de concept Re-integratieverordening Participatiewet 2027 zes weken ter inzage te leggen.

Gevonden voor jou

Vanaf 28 oktober 2026 is de concept verordening te bekijken. Dit kan digitaal via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl of fysiek bij de receptie van het gemeentehuis in Nuenen. Na de inzagetermijn wordt de verordening definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

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