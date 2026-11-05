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Vergunning verleend voor bosaanplant bij Raamse Loop in Helvoirt
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor bosaanplant bij de Raamse Loop in Helvoirt. Het werk zal plaatsvinden op drie percelen aan de Raamse Loop.
De vergunning is op 22 oktober 2026 verzonden. De percelen waar de bosaanplant zal plaatsvinden zijn D3206, D4316 en D4317. Het project richt zich op het aanplanten van bomen langs de Raamse Loop, een waterloop in Helvoirt.
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