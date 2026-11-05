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Oliebollenverkoop bij kiosk in Riethoven op 30 en 31 december

Op 30 en 31 december mogen oliebollen worden verkocht bij de kiosk aan de Willibrordusstraat in Riethoven. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een vergunning afgegeven.

Gevonden voor jou

De verkoop vindt plaats in de openbare ruimte en is bedoeld voor carnavalsvereniging CV de Bremspoersen. Het besluit over de vergunning is op 3 november verstuurd door de gemeente Bergeijk.

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