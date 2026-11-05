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Speculaaspoppen en oliebollen te koop op kerkplein in Bergeijk
Op 22 november en 31 december worden speculaaspoppen en oliebollen verkocht op het kerkplein in Bergeijk. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend.
Op 22 november kun je huis aan huis speculaaspoppen kopen en op het kerkplein in Bergeijk staan kraampjes waar de lekkernij ook wordt verkocht. Voor oliebollen geldt hetzelfde op 31 december. De verkoop valt onder de activiteit inzameling van geld en goederen.
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