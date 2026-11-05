GLOW Oirschot krijgt vergunning voor lichtfestival

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor GLOW Oirschot. Het lichtfestival vindt plaats van 7 tot en met 14 november 2026 in het centrum van Oirschot en bij het voormalig gemeentehuis aan Deken Frankenstraat 3.

Gevonden voor jou

Het evenement brengt lichtkunst naar verschillende locaties in Oirschot. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire installaties en creatieve projecten die de stad letterlijk in een ander licht zetten. GLOW Oirschot maakt deel uit van een groter initiatief dat op meerdere plekken in Brabant wordt georganiseerd.