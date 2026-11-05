Navigatie overslaan
Ontdek

GLOW Oirschot krijgt vergunning voor lichtfestival

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor GLOW Oirschot. Het lichtfestival vindt plaats van 7 tot en met 14 november 2026 in het centrum van Oirschot en bij het voormalig gemeentehuis aan Deken Frankenstraat 3.

Gevonden voor jou

Het evenement brengt lichtkunst naar verschillende locaties in Oirschot. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire installaties en creatieve projecten die de stad letterlijk in een ander licht zetten. GLOW Oirschot maakt deel uit van een groter initiatief dat op meerdere plekken in Brabant wordt georganiseerd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oirschot

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.