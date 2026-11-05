Stroomstoring treft deel van Breda

In Breda is sinds vanochtend een stroomstoring aan de gang. De storing begon om kwart voor tien en treft een deel van postcodegebied 4834. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur vanmiddag opgelost is.

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De omvang van de storing is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat de stroomkabels in de regio beheert, werken aan een oplossing.

Het getroffen gebied ligt in de gemeente Breda. De storing begon om kwart voor tien en naar verwachting is deze rond twee uur vanmiddag verholpen.