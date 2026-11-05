Nieuwe woningen en verbouwingen aan Heikantstraat in Someren

Burgemeester en wethouders van Someren hebben een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van twee woonhuizen en de bouw van een extra woning aan de Heikantstraat.

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Het project aan de Heikantstraat in Someren omvat naast het herbouwen van twee woningen ook de oprichting van een zogenoemde Ruimte voor ruimte-woning. De vergunning is verleend omdat de plannen afwijken van de regels in het omgevingsplan, maar de gemeente heeft besloten hieraan medewerking te verlenen.