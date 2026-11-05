Nieuwe toezichthouder aangesteld in Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een nieuwe toezichthouder aangesteld. Deze persoon gaat toezicht houden op de naleving van wetten en regels, waaronder de Omgevingswet, Alcoholwet en Woningwet.

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De toezichthouder krijgt bevoegdheden om, indien nodig, woningen te betreden zonder toestemming van de bewoner. Dit is toegestaan als het toezicht op de naleving van bepaalde voorschriften dit vereist. De aanstelling geldt voor het gehele grondgebied van Hilvarenbeek en blijft geldig tot wederopzegging of het einde van het dienstverband.