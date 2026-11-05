Sinterklaas Intocht in Rijen krijgt groen licht

De Sinterklaas Intocht in Rijen heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement is op zondag 15 november van half één tot vijf uur in het centrum van Rijen.

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De feestelijke intocht vindt plaats op meerdere locaties: het Raadhuisplein, de Mariastraat, de Hoofdstraat en het Wilhelminaplein. De vergunning is op 3 november verzonden.