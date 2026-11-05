Gratis potjes-check in Valkenswaard helpt inwoners geld besparen

Inwoners van Valkenswaard kunnen vanaf 9 november gratis een potjes-check laten doen in een opvallende roze camper. Hiermee wordt gekeken of zij recht hebben op toeslagen, vergoedingen of andere regelingen.

Gevonden voor jou

Veel inwoners van Valkenswaard maken geen gebruik van regelingen waar ze wel recht op hebben. Hierdoor lopen ze soms geld mis. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties en andere partners om inwoners te helpen kosten te besparen en rond te komen.

Vanaf 9 november staat de roze camper van 'Laat geen geld liggen' op verschillende plekken in de gemeente. Inwoners kunnen hier zonder afspraak terecht voor een gratis potjes-check. Tijdens deze check wordt samen met een medewerker gekeken welke toeslagen, vergoedingen en regelingen bij hun situatie passen. De check is vrijblijvend en verplicht tot niets.

Ook online mogelijkheden

Wie niet naar de camper kan komen, kan de potjes-check ook online doen. Daarnaast biedt de VoorzieningenWijzer inzicht in zowel landelijke als lokale regelingen die kunnen helpen om kosten te besparen of het inkomen aan te vullen.

Locaties en tijden

De roze camper is vanaf 9 november op verschillende locaties in Valkenswaard te vinden. Voor exacte locaties en tijdstippen kun je terecht op de website van 'Laat geen geld liggen'. Een afspraak maken is niet nodig.