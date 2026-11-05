Gratis hulp bij energie besparen in Moerdijk

Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen van 11 tot en met 25 november gratis hulp krijgen bij het besparen van energie. Vrijwilligers en energiecoaches geven praktische tips en bieden gratis materialen aan in zes dorpen.

Gevonden voor jou

Het project EnergieMaatje richt zich op eenvoudige manieren om energie te besparen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of het vervangen van oude lampen door zuinige ledverlichting. Ook praktische vragen over energieverbruik in huis worden beantwoord.

De bespaardagen vinden plaats tussen 10.00 en 15.00 uur op verschillende locaties in de gemeente. Op 11 november is het gemeentehuis in Zevenbergen het startpunt. Daarna volgen Fijnaart, Standdaarbuiten, Noordhoek, Langeweg en Zevenbergschen Hoek op respectievelijk 13, 17, 20, 24 en 25 november.

EnergieMaatjes aan de deur

Naast de vaste locaties bezoeken EnergieMaatjes ook bewoners thuis. Ze dragen herkenbare hesjes met de tekst ‘Energiek Moerdijk’. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruikmaken van de aangeboden hulp.

De organisatie benadrukt dat de hulp en materialen volledig gratis zijn. Het doel is om inwoners te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik en kosten.

Gratis aanmelden

Inwoners van Moerdijk kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van Energie Moerdijk. Na aanmelding wordt contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.