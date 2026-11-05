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Vrachtwagen en scooter botsen op elkaar, bestuurder lichtgewond

Aangepast

Een scooterrijder is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de Konijnenberg in Breda. De bestuurder van de scooter is daarbij lichtgewond geraakt. De vrachtwagen stond geparkeerd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De scooterrijder is door de ambulance nagekeken, maar lijkt verder met de schrik vrij te komen. De politie is nog langs gekomen om de situatie te checken. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog niet bekend.

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