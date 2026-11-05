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25 appartementen gepland aan Kerkwijk in Berlicum

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een overeenkomst gesloten voor de bouw van 25 appartementen aan de Kerkwijk 81 in Berlicum. Het bedrijfspand op deze locatie zal worden gesloopt.

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De afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemer zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Dit type overeenkomst regelt onder andere de financiële aspecten van een bouwproject. Het gebied beslaat ongeveer 3.000 vierkante meter en omvat meerdere percelen. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen voor kostenverhaal.

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