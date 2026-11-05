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Inrit aan Hogevaart in Sprang-Capelle mag worden verplaatst

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het verplaatsen van een inrit aan de Hogevaart 5 in Sprang-Capelle. Het besluit is op 3 november bekendgemaakt.

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De inrit mag worden aangepast of op een andere plek komen. Het gaat om een zogeheten uitweg, waarbij de toegang tot een perceel verandert. Dat kan gevolgen hebben voor het gebruik van de grond en de omgeving.

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