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Houtse Kerstmarkt krijgt groen licht voor 20 december
De Houtse Kerstmarkt op de Houtse Heuvel in Den Hout heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 20 december 2026.
De kerstmarkt wordt georganiseerd in het centrum van Den Hout, op de Houtse Heuvel. Voor het evenement is een vergunning verleend door de gemeente. Bezoekers kunnen op 20 december genieten van kraampjes, sfeer en gezelligheid.
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