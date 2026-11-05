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Verbouwing woonboerderij Hapert krijgt groen licht

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonboerderij aan de Ganzestraat in Hapert. Het gaat om een interne verbouwing en wijzigingen aan de gevel.

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Het pand op Ganzestraat 29A betreft een gesplitste woonboerderij. De aanvraag voor de verbouwing is ingediend op 10 september en de vergunning is op 3 november verleend. Bij de gemeente Bladel kunnen de stukken tot zes weken na bekendmaking worden ingezien.

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